Daniela Gibaldi, in una nota chiarisce quanto riportato su “Il Mattino” di oggi.

Dall’avvocato Daniela Gibaldi, riceviamo e pubblichiamo:

In relazione all‘articolo “Medici ed ex amministratori:bisogna puntare sui tamponi “ pubblicato stamattina su “ Il Mattino“ tengo a precisare che le affermazioni a me attribuite in quell‘articolo, unitamente a quelle del Dott. Vittorio Melito, del Dott. Carmine Grasso e di Enrico Franza, non sono dichiarazioni rilasciate da me al giornale, ma sono mie riflessioni parzialmente tratte da un mio post pubblicato su Facebook il quale, per intenderne la reale portata, va pubblicato per intero. Il testo era il seguente “Sto pensando che è da circa due mesi che s‘invoca lo screening a tappeto ad Ariano Irpino. Domani comincia su base volontaria. È ovvio che dipenderà dalla collaborazione della popolazione la riuscita o meno di questa operazione che, indipendentemente dall‘idea che ognuno può essersi fatto sui test sierologici, certamente ha un importante valore conoscitivo della situazione epidemiologica ad Ariano per eventuali interventi futuri. Inoltre è indubbio che quest‘iniziativa comunque costituisca un atto di vicinanza e attenzione verso la popolazione arianese e un impegno economico non indifferente da parte della Regione senza eguali nelle altre realtà territoriali e che, indipendentemente dal colore politico di ognuno di noi, secondo me non può essere ignorata, così come ho in precedenza ritenuto che andava apprezzata la partecipazione di Biogem alle operazioni di esami dei tamponi. Le elezioni sono ancora lontane, adesso è il momento di collaborare nell‘interesse di tutti noi“ .

Ringrazio la redazione di Arianonews per avermi consentito tale chiarimento.