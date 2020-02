Dal 20 febbraio chiusura Piazzale San Francesco per lavori Polo scolastico Alberghiero

Per permettere l’approntamento dell’area di cantiere relativa alla ripresa dei lavori previsti per la realizzazione del Polo Scolastico di Eccellenza Alberghiero ed Agro-Alimentare, ex complesso Giorgione, è stata diramata dalla Polizia Municipale un’ apposita Ordinanza:

a partire da giovedì 20 febbraio 2020 e sino al termine dei lavori, divieto di sosta e di transito dei veicoli su Piazzale San Francesco.

Apposita segnaletica verrà collocata in prossimità ed in corrispondenza del cantiere.

Sono esclusi dal rispetto della presente Ordinanza i veicoli utilizzati per l’esecuzione dei lavori.