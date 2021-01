Crisi, parlamentari di Parole Guerriere (M5S): “Compatti su Esecutivo con forte identità M5S”

ROMA 30 GEN: Questa mattina si è riunito il think thank dei parlamentari di “Parole Guerriere” per fare il punto sulla crisi di governo in atto. Le parole d’ordine emerse sono state: compattezza, identità e condivisione. Le uscite irresponsabili minano la forza del M5S nelle delicate trattative che sono in corso e che toccano da vicino il futuro dell’Italia in piena crisi sanitaria, sociale ed economica. La linea comune si basa sulla consapevolezza che compatti possiamo essere protagonisti nel nuovo Esecutivo per continuare a dare risposte ai cittadini. Esecutivo che dovrà nascere forte di un MoVimento 5 Stelle decisivo sui temi identitari che coincidono con le sei missioni del Recovery Plan. Dobbiamo assicurare sostegno alle imprese in difficoltà che ancora aspettano adeguate risposte ad una tragedia come quella della pandemia che le ha messe in crisi. Una particolare attenzione andrà rivolta al Mezzogiorno d’Italia, del cui sviluppo abbiamo la responsabilità essendo stato trascurato negli investimenti. Ogni euro investito al Sud è un moltiplicatore di sviluppo per l’intero Paese. Persone con una chiara identità M5S dovranno rivestire ruoli chiave a garanzia del rispetto di questi propositi. Parole Guerriere è leale e coeso perché consapevole del ruolo che ha nella definizione della strategia del nuovo patto di legislatura. Il gruppo di parlamentari di Parole Guerriere si farà portavoce di queste istanze presso coloro i quali siederanno ai tavoli delle trattative di Governo in rappresentanza del M5S.”