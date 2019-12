Crisi in consiglio – L’opposizione pronta a presentare la sfiducia al sindaco Franza

È notizia dell’ultima ora quella che corre in città, ovvero la raccolta di firme da parte delle opposizioni in consiglio comunale per sfiduciare il sindaco Enrico Franza. Le stesse opposizioni hanno chiesto una seduta urgente del civico consesso per affrontare la delicata questione.Intanto il gruppo di Fratelli d’Italia ha diramato una nota nella quale si legge:”E’ il momento di fare chiarezza, vista l’assenza di qualsivoglia iniziativa politica e programmatica della Giunta comunale, causa principale della scarsa efficacia, se non proprio paralisi dell’azione amministrativa che ha generato sfiducia e disorientamento anche tra i nostri concittadini”.