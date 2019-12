Crisi in Consiglio – Franza non si dimette e la Lega abbandona la giunta

Grande attesa per questa seduta consiliare, che ha visto il sindaco Franza sfidare l’opposizione e restare al suo posto “per senso di responsabilità verso tutti quei cittadini che mi hanno votato, ai quali non interessano le vicende politiche ma vogliono un governo stabile della città e concretezza”. Il primo cittadino ha così voluto rispondere agli attacchi provenienti dai banchi dell’opposizione che pretendono un passo indietro del sindaco perchè secondo loro non è in grado di dare un governo stabile alla città ed a questo punto sarebbe meglio azzerare tutto e ripartire. Franza ha ribadito la sua volontà di proseguire ed ha detto” se avete il coraggio sfiduciatemi ma già so che non lo farete, perchè avete paura di tornare al voto”. Intanto l’assessore De Luca, in quota Lega, ha rassegnato le dimissioni dalla Giunta su invito del consigliere Cusano, il quale nel suo intervento ha sottolineato come questo gesto fosse necessario per sgomberare il campo da equivoci e malintesi che hanno portato il suo partito ad essere un’appendice di questa amministrazione.A questo punto il passo indietro della Lega favorirà la composizione di una maggioranza più omogenea per dare maggiore equilibrio politico al consiglio. Nell’intervento iniziale, il consigliere Giovanni La Vita dell’area progressista ha presentato una mozione nella quale ha chiesto di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. La Vita ha sottolineato che “la comunità arianese , attraverso il massimo consesso cittadino, ha il dovere di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione sociale ed ogni forma di incitamento all’odio,all’intolleranza, al razzismo,all’antisemitismo e al neofascismo che in questi ultimi tempi occupano la scena pubblica in maniera dirompente e diffusiva, alimentandosi anche attraverso l’uso ossessivo del web…” “Per questo – continua LaVita – per dimostrare vicinanza e solidarietà concreta alla senatrice Liliana Segre i consiglieri sottoscrittori di questa mozione, chiedono al sindaco ed al presidente del consiglio di fornire l’indirizzo alla Giunta per il conferimento di questa importante onoreficenza”.