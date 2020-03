Covid19 – Le forze dell’ordine forniscono chiarimenti sulle autocertificazioni

Le forze dell’ordine hanno fornito chiarimenti in riferimento alle autocertificazioni, spiegando anche i motivi per i quali scattano le denunce. Di seguito il vademecum delle forze dell’ordine:

Compilando l’autocertificazione non si può andare dove si vuole.

Bisogna stare a casa.

Ci si può spostare solo per:

-lavoro

-necessità

-salute

Al momento del controllo vi faranno dichiarare e firmare la ragione per la quale vi stiate spostando. Dopodiché partirà la verifica (ad esempio: chiamando in azienda, piuttosto che il vostro medico, eccetera, in base a ciò che è stato dichiarato).

Nel caso fosse appurata la non veridicità di quanto dichiarato, scatterebbe una doppia denuncia: per la violazione dell’ordinanza di salute pubblica coronavirus e per dichiarazioni mendaci.

Questa precisazione va fatta, perchè molti pensano che non ci siano i controlli o che basti l’autorizzazione, non è così.

Fare la spesa solo nel proprio comune! Fare la spesa, non fare shopping! Una persona per famiglia.

Se siete in 3 in macchina e state andando a fare la spesa, denuncia. Max numero di persone in macchina 2, il guidatore e 1 passeggero posteriore.

“Anche chi va a piedi deve portare l’autocertificazione“. Lo afferma il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, in conferenza stampa sull’emergenza coronavirus.