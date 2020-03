Covid19 Aggiornamento – Altri due tamponi positivi ad Ariano

Sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati su due persone, una ricoverata al P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino e residente ad Ariano ed una, ricoverata all’AORN “Moscati” di Avellino e residente a Greci, ma domiciliata ad Ariano e da tempo non frequentante la comunità grecese. Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi.