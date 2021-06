Covid in Irpinia – Solo due casi in provincia, ecco dove

Il governo Draghi sblocca i licenziamenti dal 1 luglio e proroga la cassa integrazione per il settore tessile, abbigliamento e calzaturificio, lasciando senza paracadute gli altri lavoratori, inclusi quelli della Whirpool di Napoli. Grande è la preoccupazione dei sindacati i quali denunciano che senza un adeguato welfare si rischia la catastrofe sociale che porterà migliaia di lavoratori e lavoratrice alla disperazione, non essendo in grado di pagare il mutuo della casa o gli studi dei figli. La Confindustria ed il suo capo Bonomi, con il concorso del governo di Unità Nazionale, riducono in silenzio i lavoratori, i quali saranno costretti ad accettare lavori pericolosi ed insalubri senza alcuna protezione, comprimendo, ancor di più, i diritti riconosciuti dalla Costituzione diventata lo scendiletto dei poteri forti. (altro…)