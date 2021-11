Covid in Irpinia- 79 persone positive oggi in provincia, ecco dove

Una rete di imprese e un accordo con Banca Sella per sostenere le aziende irpine impegnate negli interventi relativi al Superbonus 110%. È la doppia iniziativa promossa da Confartigianato Avellino per accompagnare la ripresa delle attività nel campo dell’edilizia e dare sicurezza ai cittadini/utenti. Le imprese hanno fatto gruppo per essere più competitive sul mercato, al fine di fornire garanzia sull’esecuzione e sulla tempistica dei lavori da realizzare. A ciò si affianca, inoltre, l’accordo con Banca Sella per un supporto costante durante il cronoprogramma stabilito nel progetto.

