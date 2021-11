Covid in Irpinia-27 persone positive oggi in provincia

Il 20 ottobre, le OO.SS. FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI hanno chiesto un incontro al Comune di Ariano Irpino, per discutere sul futuro della società AMU. Purtroppo ad oggi non c’è stata nessuna convocazione. Questa mancanza di attenzione, di sensibilità e di rispetto nei confronti delle OO.SS e dei lavoratori, trincerandosi dietro al silenzio, è dovuta anche una mancanza di direzione e d’indirizzo sul futuro dell’AMU. In qualità di Seg. della UIL Trasporti AV-BN ritengo che l’AMU è stata portata volutamente in un vicolo cieco, dove alla fine di un percorso si avrà la dismissione dell’AMU, passando per un periodo, che in nome di un pseudo piano di risanamento, si effettueranno tagli. (altro…)