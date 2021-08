Covid in Irpinia-19 persone positive in provincia,5 casi ad Avellino

«Anche in Irpinia, come nel resto del Paese, si registrano finalmente i primi timidi segnali di ripresa, ma è necessario consolidare il risultato, attraverso misure strutturali di sostegno alle imprese e di rilancio dell’economia, non senza uno spirito di collaborazione generale tra tutti i segmenti della società e le istituzioni pubbliche, per contrastare ed archiviare definitivamente il Covid e guardare con fiducia al futuro». E’ quanto afferma Giuseppe Marinelli, presidente della Confesercenti provinciale di Avellino. (altro…)