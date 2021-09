Covid in Irpinia-17 persone positive oggi in provincia

“In questa fase organizzativa del partito ho preferito stare in silenzio, senza fare commenti o proclami inutili. Ho avuto modo di leggere, invece, dichiarazioni di chi forse auspicava la fine di Forza Italia. Così non è stato, se ne facciano una ragione“. Carmine De Angelis mette il cappello, poi, su alcune candidature, come quello della candidata sindaco a Bagnoli, Marilena Vivolo. “Donna forte, determinata e competente. Il partito sarà al suo fianco per supportarla e per accompagnarla verso la vittoria. Molte sono state le adesioni di amministratori al partito e la cosa mi fa ben sperare. Ed in questa tornata elettorale saremo presenti su molti territori. Preferisco lavorare sul territorio, fidelizzare con amministratori piuttosto che raccontare di quanto gli altri siano brutti e cattivi. Non è nelle mie corde e chi mi conosce sa bene che mi concentro sugli obiettivi non su altro. Alle provocazioni non cedo più da tempo, ormai.”

Queste le dichiarazioni del coordinatore provinciale di Forza Italia che conclude dicendo:"Sono Pronti, inoltre, i corsi per la per la scuola di formazione politica, che partiranno ad ottobre. A breve invece ci sarà una riunione allargata con i dirigenti del partito e i simpatizzanti per decidere insieme come lavorare sul territorio".