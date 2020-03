Covid-19 La situazione aggiornata in Irpinia

Sono 50 i casi positivi al coronavirus in Irpinia. Alle 21,00 di ieri l’Asl di Avellino ha fornito l’esito dei tamponi dove sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati dall’AORN “Moscati” su 11 persone residenti rispettivamente: 6 ad Ariano Irpino; 1 a Lauro, 1 a Bonito, 1 a Scampitella, 1 a Mercogliano e 1 aGrottaminarda. A questi si aggiunge un altro tampone positivo effettuato all’Ospedale “Cotugno” di Napoli prelevato da una persona residente nel Comune di Ariano Irpino. Per questi nuovi 12 casi si attende «la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità». Nel frattempo «l’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica sui contatti dei probabili casi». In queste ore, in particolare nell’Ufita con riferimento al comprensorio di Ariano Irpino, sono state intensificate le verifiche per individuare i contatti di chi è risultato positivo al tampone.Ariano Irpino è arrivata a 29 casi, a cui si deve aggiungere il 30esimo, riferito al 66enne deceduto il 13 marzo scorso, ma risultato positivo post mortem, alla prova del tampone. Questa la situazione aggiornata al 15 marzo alle ore 21,00: