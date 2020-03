Covid-19 In calo il numero dei contagi in Irpinia

Dopo una settimana traumatica con casi di contagio in continuo aumento, ieri si è registrato il primo calo ed Ariano per la prima volta, dopo giorni di tensione ha registrato un solo caso di positività. Il dato, trasmesso nella serata di ieri dall’ASL AV, è incoraggiante per tutta la provincia di Avellino con solo 7 nuovi casi di contagio. Primi casi registrati nei comuni di Solofra, Flumeri, Villanova del Battista e Montefredane. Quello che desta preoccupazione invece è il fatto che molte persone risultano a casa con evidenti sintomi e crisi respiratorie e non riescono a ricevere nessuna assistenza ed in alcuni casi, ci è stato segnalato, che le autoambulanze arrivano dopo molte ore dalla chiamata e per alcuni addirittura è stato negato il ricovero per mancanza di posti letto.

Questa al momento la situazione aggiornata in Irpinia: