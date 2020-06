COVID-19 e nuovi assetti geopolitici: l’ultimo libro di Marianna Iannarone

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare quale fosse la sorte del mondo e percepirne il suo peso sulle spalle, in un 2020 bisesto, oscuro, tremendo, improbabile e paranormale.

COVID-19 e nuovi assetti geopolitici, è l’ultimo libro di Marianna Iannarone scrittrice irpina, laureata in Storia contemporanea, nonché coraggiosa ideatrice di Tempra Edizioni, casa editrice fondata nel 2019, che ha già al suo attivo diversi autori. La non ancora trentenne intraprendente scrittrice, propone un saggio di Storia contemporanea in cui ricostruisce l’origine della pandemia, che trova la sua collocazione in un discorso allargato ai nuovi assetti geopolitici, che non possono prescindere da considerazioni sul ruolo della Cina, dell’America, della Russia, dell’Europa. Alla luce dei fatti accaduti, viene ricostruita l’origine della pandemia, ponendo a confronto le diverse ipotesi emerse, in un contesto globale, analizzate dal punto di vista: storico, sociologico, antropologico e degli assetti internazionali. Il fenomeno della pandemia, ci tiene a precisare l’autrice, essendo ancora oggetto di studio perché in continua evoluzione, è stato analizzato parzialmente, in base ai dati e alle notizie reperite. E nel saggio non poteva mancare Ariano Irpino, la sua città, per il notevole contributo allo studio delle cure sperimentali del plasma iperimmune, attraverso ex pazienti positivi al COVID-19, in Campania. Il libro sarà disponibile da lunedì 29 giugno 2020, allo shop on-line www.tempraedizioni.com, nei principali store digitali e nelle librerie fornite da directBook.