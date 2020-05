Corse AMU – Nuova programmazione in vista della “Fase 2” dell’emergenza sanitaria

L’A.M.U. Azienda di Mobilità Ufitana, in vista della ripresa delle attività per l’inizio della”Fase 2″ dell’emergenza sanitaria, ed in previsione di una maggiore mobilità sul territorio dovuta alla ripresa di molte attività lavorative, ha elaborato una nuova programmazione del trasporto pubblico locale. La nuova programmazione prevede una maggiore attenzione verso i pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e per i servizi essenziali a favore delle fasce deboli presenti nella comunità cittadina, privilegiando le corse e gli orari di maggiore affluenza. A partire dall’11 maggio in via temporanea e fino all’adozione di un diverso provvedimento, verrà attuata una nuova rimodulazione del servizio sull’intero territorio del comune di Ariano Irpino, con l’entrata in vigore del programma di esercizio “Fase 2 Covid-19”, con linee e gli orari riportati nella seguente tabella: