Coronavirus,Pionati (Adc): “De Luca mette in ottantena Ariano Irpino”

“De Luca crea l’ottantena. E’ come i generali della grande guerra: qualcuno lo fermi. De Luca si e’ superato mettendo in

quarantena un intero paese, Ariano Irpino, che di fatto già lo era. Ha così creato un nuovo strumento di prevenzione: l’ottantena. Invece di delirare si sforzi di dare a tutti gli operatori della sanità schierati in prima linea gli strumenti minimi per fronteggiare l’emergenza. Il governatore si comporta come i generali della grande guerra: elaboravano grandi strategie di guerra, mentre mandavano i soldati al macello contro filo spinato e nidi di mitragliatrici”. Lo afferma, in una nota, il segretario di Alleanza di Centro, Francesco Pionati, in relazione alla messa in quarantena di Ariano Irpino da parte del presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca.