Coronavirus: tra scienza e coscienza

In tempi di Covid-19 in cui si naviga a vista, “l’unica bussola per provare a orientarsi è quella che si affida a cultura,

conoscenza e solida esperienza sul campo, nella trincea degli ospedali”(dalla prefazione). Giovanni Savignano, originario di Gesualdo (AV) è un medico-radiologo, ma anche studioso e scrittore. Appassionato di storia della medicina, insieme alla storia dell’uomo, si è occupato degli intrighi del potere e di quelli degli uomini di medicina. Nel saggio sul coronavirus che ha messo a disposizione gratuitamente, tramite il link dell’editore, traccia la storia dei virus e delle pandemie, fino a oggi, con un focus sui farmaci, le cure e le previsioni. Un lavoro minuzioso, estremamente utile, che risponde a domande, curiosità e timori e ci consente di addentarci nella conoscenza del fenomeno che ci ha investiti, trovandoci del tutto impreparati. Grazie a Giovanni Savignano del prezioso lavoro che ci ha messo a disposizione. Pubblicato da Edizioni Il Denaro – Napoli, è scaricabile gratis, dal link https://www.ildenaro.it/pubblicita/Coronavirus-Covid19.pdf