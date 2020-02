Coronavirus – Scuole chiuse in Campania fino a sabato

Si terrà sabato 29 febbraio presso la DoganaAragonese – Palazzo della Bufara a Flumeri a partire dalle ore 15:00, il secondo incontro organizzato dall’Unione dei comuni “Terre dell’Ufita” in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto con Invitalia per aumentare la competitività del territorio. Nel corso del convegno, organizzato in collaborazione con Confindustria Avellino, saranno presentati tre incentivi gestiti da Invitalia: Resto al Sud, Cultura Crea e Smart&Start Italia. (altro…)