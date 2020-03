Coronavirus – Registrati altri due casi in irpinia

L’ASl di Benevento ha confermato le indiscrezioni apparse nelle ultime ore sui social, ovvero quelle di due nuovi contagi nella provincia di Avellino e piu’ precisamente un uomo di Ariano Irpino di 56 anni e di una donna di 43 anni di Savignano Irpino. Entrambi sono stati trasportati al Rummo di Benevento, dove sono stati sottoposti a tampone con esito positivo. Anche per questi due casi sono state attivate tutte le misure di sicurezza comprese quelle di restrizione per le persone venute a contatto con i due contagiati. Anche per questi due casi si attende la conferma dell’Istituto Superiore della Sanità