Coronavirus ospedale di Ariano – La direttrice dell’ASL AV1 Maria Morgante in Prefettura

A seguito dei due casi sospetti di Covid-19, transitati per il pronto soccorso dell’ospedale Frangipane di Ariano, la direttrice dell’ASL Maria Morgante ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’incontro con il Prefetto di Avellino Paola Spena. La dottoressa Morgante ha in pratica confermato che ad Ariano ci sono stati due casi sospetti e che è subentrata la necessità di dover chiudere per ben due volte il pronto soccorso del nosocomio arianese. Morgante ha continuato dicendo che :”la prima paziente è stata trasferita al Moscati di Avellino per sottoporsi al tampone mentre l’altro caso sospetto è ancora al pronto soccorso di Ariano, in isolamento, in attesa che si liberi un posto presso la struttura del Moscati per procedere agli esami del caso”. La direttrice ha evidenziato le difficoltà che si stanno registrando in queste ore presso l’ospedale arianese, anche per mancanza di personale, in quanto risultano bloccati all’interno della struttura sia quelli che stavano facendo il primo turno che quelli che dovevano subentrare. Dopo questi due episodi, le persone attenzionate e che si trovano nello stato di isolamento, sono circa una trentina tra personale medico e parenti dei casi sospetti. Intanto si resta in attesa del risultato degli esami della prima paziente, sperando che si tratti solo di un falso allarme.