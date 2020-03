Coronavirus in Campania – De Luca chiude anche le discoteche e i luoghi di svago

Nella notte è stato sanificato il Pronto Soccorso dell’ospedale “Frangipane” di Ariano, così come previsto dal protocollo di sicurezza, però nelle prime ore di questa mattina è stato chiuso per la seconda volta a causa dell’ingresso nella struttura di un secondo paziente con sintomi da covid-19 giunto in ospedale in ambulanza. Anche quest’ultimo paziente è stato trasferito con urgenza al “Moscati” di Avellino nel reparto infettivo per sottoporsi al tampone. Per il personale medico ed infermieristico è stato disposto lo stato di quarantena, in attesa dei risultati e di ulteriori informazioni da parte della direzione sanitaria.