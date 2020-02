Coronavirus – Il Prefetto di Avellino tranquillizza tutti:”In Irpinia nessun contagio”

Nella conferenza stampa congiunta, tenutasi ieri in Prefettura con il Prefetto Paola Spena e il Direttore Generale dell’ASL di Avellino Maria Morgante, è emerso che in irpinia non c’è nessun caso di coronavirus ed è quindi ingiustificato il clima di tensione che si è creato nelle ultime ore nella nostra provincia. Il prefetto e la manager dell’ASL hanno spiegato che :”i pochi cittadini che sono rientrati dalle zone focolaio, sono stati messi in isolamento fiduciario sorvegliato a scopo precauzionale insieme ai loro familiari e nessuno dei sottoposti alla misura restrittiva ha mostrato i sintomi influenzali o di altra natura comunque riconducibili al virus“. Il Prefetto ha inoltre ribadito che in Campania non ci sono casi sospetti e che non ci saranno ulteriori disposizioni di quarantena, salvo per i cittadini provenienti dai Comuni del focolaio: Bertone, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (per la Lombardia) e Vo’ (Veneto) mentre non va adottata alcuna iniziativa per tutti quelli che arriveranno da altri Comuni della Lombardia e del Nord, a meno che non presentino sintomi influenzali. Il prefetto e la manager hanno invitato tutti, a cominciare dagli organi di informazione, a non diffondere notizie allarmistiche sulla questione e ad attenersi solo alle comunicazioni provenienti da fonti ufficiali.