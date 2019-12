Convocato nuovo Consiglio Comunale per il 30 dicembre

Nuova convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria ed urgente per il 30 dicembre alle ore 18,00, dove unico punto all’ordine del giorno, sarà l’approvazione dello schema di Bilancio Consolidato riferito all’esercizio 2018(amministrazione Gambacorta). A tal proposito l’assessore al Bilancio Laura Cervinaro ha voluto lanciare un appello ai consiglieri dell’opposizione dicendo :”Una nuova bocciatura da parte dell’opposizione significherebbe bloccare ogni possibilità di assunzione e di nuovi contratti, tenuto conto anche dei numerosi pensionamenti in atto. Un disastro in pratica, che comporterebbe una pesante sanzione a carico del Comune, oltre ad una paralisi totale della città”.

Lo stesso assessore, che relazionerà sull’importante argomento, ricorda che:”Ariano non può assolutamente permettersi una paralisi del genere. Ha in questo momento esigenze, necessità ed emergenze sulle quali non possiamo restare in silenzio. Ai cittadini di contrada Creta, che non possono uscire di casa che cosa andiamo a dire? Dovranno fare la lotta nel fango? Troviamo i soldi per fare i campetti tralasciando problematiche serie ed urgenti. Il vero senso di responsabilità sarebbe stato, votare il bilancio consolidato che ora riproponiamo con forza e determinazione in consiglio comunale”.