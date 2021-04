Controlli sul territorio-Sorpresi in giro di notte senza motivo e con coltello

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

La pattuglia della Stazione di Grottaminarda era impegnata in un normale servizio perlustrativo notturno per la verifica del rispetto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere, quando non è passato inosservato un veicolo con a bordo quattro persone. Intimato l’“Alt”, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di polizia.

Si tratta di quattro giovani dell’arianese, già noti alle Forze dell’Ordine, che, alla specifica richiesta da parte degli operanti, non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo.

L’anomalo atteggiamento manifestato dagli stessi ha indotto i militari ad approfondire l’accertamento e, all’esito della perquisizione personale e veicolare, uno di loro è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

I quattro, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, sono stati sanzionati per aver violato le prescrizioni di carattere sanitario relative all’emergenza pandemica in atto mentre, per il giovane sorpreso in possesso del coltello è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere). Il coltello è stato sottoposto a sequestro.