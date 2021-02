Consulta Attività Produttive – Il sindaco Franza nomina i componenti con proprio decreto

Con Decreto Sindacale n.5 del 10 febbraio 2021, il sindaco Franza ha nominato i componenti della Consulta delle Attività Produttive del Comune di Ariano. La Consulta era stata istituita nella precedente consiliatura, sempre a guida Franza, con delibera del Consiglio Comunale n.84 del 23 dicembre 2019, quale organismo permanente di valorizzazione del territorio, di comunicazione e di raccordo tra le esigenze della categoria degli operatori commerciali e la Pubblica Amministrazione locale. Come evidenziato nello stesso decreto, le posizioni di CIA e UIL Avellino-Benevento sono state presentate oltre i termini previsti, mentre per Confartigianato Avellino e Confartigiani, i rappresentanti di queste associazioni hanno dichiarato che l’organismo opera sul territorio comunale. Il sindaco ha evidenziato che in deroga all’articolo 5 del regolamento, bisogna consentire la massima partecipazione alla Consulta in oggetto, in considerazione della situazione emergenziale che ha messo in crisi l’intero settore delle attività’produttive nonché dell’importanza delle questioni da trattare in assemblea. Di seguito l’elenco completo dei componenti della Consulta: