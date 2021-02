CONFERIMENTO INCARICO REGIONALE A MARIA ELENA DE GRUTTOLA DEL PSI

La nota del 23/02/2021 dell’ Ente D’Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani di Avellino(ATO) indirizzata ad Irpiniambiente, Sindaco di Ariano Irpino et al., che chiede ad Irpinianbiente la revisione del contratto per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti di Ariano tra Irpiniambiente e de Vizia Transfer, mi da l’occasione di ritornare sull’argomento e ribadire alcuni passaggi che se non esaminati correttamente, potrebbero trarre in inganno, dal punto di vista interpretativo, i cittadini.

