Comune – Ripresa attività uffici comunali

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 – RIPRESA ATTIVITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI E CONSEGUENTE RIENTRO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Con diposizione del Commissario Straordinario, dottoressa Silvana D’Agostino, si è stabilita la ripresa delle attività degli uffici comunali, con il conseguente rientro in servizio del personale dipendente. Preso atto dell’evolversi a livello nazionale e locale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, verso una minore incidenza del contagio. L’obiettivo è quello di contemperare la tutela della salute dei dipendenti pubblici, con l’esigenza di garantire la continuità dell’azione amministrativa per tutte le attività comunali ritenute indifferibili che dovranno, perciò, essere svolte con la presenza fìsica del personale e pertanto revocare le proprie disposizioni. Per consentire il rientro del personale in servizio presso gli uffici comunali, nel rispetto delle vigenti misure in materia di sicurezza e delle seguenti prescrizioni di massima: Il personale rientrerà in servizio presso le sedi comunali con la conseguente ripresa

dell’attività degli uffici, nel rispetto delle vigenti misure in materia di sicurezza, dando facoltà ai singoli Dirigenti di organizzare detto rientro nella massima sicurezza per i dipendenti e l’eventuale utenza;

Gli uffici riceveranno il pubblico, adottando le misure di sicurezza già in atto in tutte le sedi comunali, osservando il seguente orario:

Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria: lunedì – mercoledì/venerdì

solo mattina dalle ore 9:00 alle ore 11:30;

giovedì

solo pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30;

martedì

chiuso intera giornata

Ufficio Anagrafe -Stato civile: tutti i giorni

dalle ore 9:00 alle ore 11:30;

martedì e giovedì pomeriggio

dalle ore 15:30 alle ore 17:30;

Uffici c/o Palazzo di Città:

Ufficio Polizia Municipale

tutti ì giorni

dalle ore 08:30 alle ore 12:30;

martedì e giovedì pomeriggio

dalle ore 15:30 alle ore 17:30;

tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 20:00