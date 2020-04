Comune-Questa sera sanificazione strade a partire dalle ore 20,00

Il Commissario Straordinario alla luce del numero elevato di positivi accertati ad oggi che non accenna a fermarsi ritiene doveroso sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza a limitare quanto più possibile le uscite autorizzate quali, in particolare, quelle per rifornimento di generi alimentari, prodotti farmaceutici e prelievi agli sportelli bancomat, privilegiando per i primi due i servizi a domicilio. (altro…)