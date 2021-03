Comune- Per l’ 8 Marzo iniziative per contrastare in ogni ambiente di vita e di lavoro la violenza contro le donne e le discriminazioni di genere

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, nell’ambito delle politiche sociali e per le pari opportunità, ha promosso un programma di iniziative che punta a sensibilizzare la comunità a contrastare in ogni ambiente di vita e di lavoro la violenza contro le donne e le discriminazioni di genere.

Queste le iniziative in campo:

• Concorso “ Ariano sulle vie della parità ”, rivolto alle Scuole Secondarie di primo e secondo grado della Città al fine di dedicare tre aree di circolazione (strade, piazze vicoli, viali vie, et cetera) a tre figure femminili in adesione allacampagna “ 8 marzo, tre donne, tre strade ” promossa dall’Associazione Nazionale Toponomastica Femminile;

• Istituzione del “Consiglio delle donne” per la promozione della più ampia partecipazione delle donne della città alla sua organizzazion e sociale, politica e culturale;

• Rinnovo della Commissione Speciale Toponomastica del Comune, adottando il criterio del riequilibrio di genere sia nella composizione della Commissione che nei criteri di intitolazione delle strade cittadine.

• Realizzazione da parte dell’artista Alex Shot di un m urale raffigurante Liliana Segre, senatrice a vita della Repubblica Italiana, donna simbolo della storia contemporanea, testimone della Shoah, portatrice di messaggi di forza per tutti, non solo per le donne. L’opera verrà realizzata il giorno 7 marzo sulla facciata della Scuola Don Milani (lato Prolungamento via Marconi) su proposta dell’associazione FIDAPA – Sezione di Ariano Irpino;

• Realizzazione e installazione di una panchina rossa al Palazzetto dello sport con il messaggio “La violenza contro le donne non è uno sport”, su proposta dell’associazione PANATHLON CLUB di Ariano Irpino in prosecuzione delle attività di cui alla Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport approvata sempre su proposta della suddetta associazione dal Consiglio Comunale lo scorso 25 novembre.

Sostenere e rispettare la condizione femminile, ascoltare le donne vuol dire, in realtà, rendere migliore la nostra società per tutte e per tutti.

In questo giorno il nostro incoraggiamento va a tutte le donne, che in Italia e nel resto del mondo, si impegnano in difesa della propria dignità e dei propri diritti e in particolare quest’anno rivolgiamo un pensiero riconoscente alle donne che sono in prima linea negli ospedali, nei laboratori, nelle zone rosse per contrastare la diffusione del virus.

L’Amministrazione Comunale augura un buon Otto Marzo e buona festa dei diritti delle donne.