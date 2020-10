Comune – In pagamento i contributi per i libri di testo relativi all’ anno scolastico 2019/20

Il Comune di Ariano Irpino ha pubblicato l’Avviso per la presentazione delle domande, per ottenere un contributo sulla fornitura dei libri di testo agli alunni che frequentano le scuole secondarie di I e II grado, nell’anno scolastico in corso 2020/21, appartenenti a famiglie con reddito non superiore al seguente valore ISEE: (altro…)