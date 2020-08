Comune – Disposizioni urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia

Il Commissario Straordinario del comune di Ariano Irpino, dottoressa Silvana D’Agostino, ha emanato un’ordinanza all’interno della quale vengono richiamate le misure urgenti contro la diffusione della pandemia, emanata dal Ministero della Salute il giorno 16 agosto 2020. In pratica con l’ordinanza si invitano i Sindaci e i Commissari Straordinari dei comuni, ad adottare misure straordinarie di vigilanza, richiamate nel dispositivo del Governo e ricorda che è :” fatto obbligo dalle ore 18:00 alle ore 06:00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti alpubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fìsiche sìa più agevole ilformarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”.

Per quanto riguarda il territorio del comune di Ariano Irpino, i luoghi interessati dall’ordinanza, che saranno sottoposti ad un’attenta vigilanza da parte dell Polizia Municipale,sono i seguenti : luoghi all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fìsiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale venga osservato l’obbligo di utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie dalle ore 18:00 alle ore 06:00, ponendo particolare attenzione alle seguenti aree: Piazza Plebiscito, Piazza Duomo, Via D’Afflitto, Via Vinciguerra, Via Castello, Piazzale Lusi, Villa Comunale, Zona Cardito e Via Martiri, ritenute maggiormente critiche, sia per la presenza di locali di intrattenimento sia perché luoghi graditi alla cittadinanza per la consueta passeggiata.

Pertanto, per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nella ordinanza del Ministero dell Salute,la Polizia Municipale, vigilerà e controllerà luoghi all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fìsiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

Si ricorda che le violazioni saranno punite con sanzione amministrativa (da euro 400 a euro 3.000) prevista dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35del 2020 e ss.mm.ii. Il presente provvedimento viene trasmesso al Commissariato di P.S. di Ariano Irpino, alla Stazione dei Carabinieri e alla G.d.F. per l’eventuale coordinamento, tenuto conto delle attuali criticità connesse al ridotto organico della Polizia Municipale, le quali non consentono di garantire il servizio di vigilanza e controllo oltre le ore 20:00.