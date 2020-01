Cittadinanzattiva Ariano-TDM:”Irregolarità nella gestione delle liste di attesa ASL/AV”

Da Cittadinanzattiva-TDM Ass. territoriale Ariano, riceviamo e pubblichiamo:

A novembre 2019, dopo la pubblicazione delle delibera n.1576, con la quale veniva approvato il programma per il governo delle liste d’attesa 2019/2021, il TDM di Cittadinanzattiva, con rinnovato intento collaborativo chiedeva un incontro per un approfondimento delle tematiche relative ed ovviare alle non corrette interpetazioni delle disposizioni sia nazionali che regionali.

Nel rispetto del principio di prossimità e raggiungibilità non si può individuare come Ambito Territoriale di Garanzia (ATG) l’intera superfice della ASL soprattutto se si considera la rilevante distanza tra i vari presidi sanitari, l’indice di densità abitativa e la condizione dei trasporti pubblici in provincia di Avellino.

L’obbligo di pubblicare i tempi di attesa per tutte le prestazioni erogate non esclude quelle urgenti di cui allo stato attuale non è possibile verificare la quantità ed il rispetto dell’erogazione nelle 72 ore dalla prenotazione.

Non basta enunciare che si ha intenzione di “rendere concreto il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini” in ottemperanza alla specifica richiesta del PRGLA che stabilisce che le Aziende debbano prevedere un periodico ricevimento delle Associazioni e dei Comitati dei diritti dei pazienti.

Si rileva, da ultimo, che il Piano Triennale 2019/21 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano(DCAn.6/2020) pone come principio fondamentale la posizione del “Paziente al Centro del Sistema”, paziente/cittadino che diventa il fattore chiave per migliorare l’intero sistema sanitario regionale.

Risultate inevase le nostre precedenti richieste, nell’esclusivo interesse dei cittadini/ pazienti, si rinnova l’invito per un urgente incontro riservandoci di intraprendere più decisive e clamorose azioni al fine di constatare, finalmente, il rispetto delle norme.

Dott.ssa Cristina D’Amico responsabile TDM Ass. territoriale Ariano Dott. Michele Gelormini responsabile regionale TDM