Ciclismo – Presentata la formazione A.S.Civitas-Profumeria Lucia targata 2020

Atripalda – Domenica scorsa, con la presenza sponsor del patron Luigi Rosiello (o’ Conte) a fare gli

onori di casa, giornata di foto ufficiali e presentazione degli atleti in casa A.S.Civitas che ha svelato la nuova divisa sponsorizzata da ‘’Profumeria Lucia. In un’atmosfera sobria e senza squilli di trombe la squadra ha fatto la tradizionale presentazione con foto ufficiale presso la sede del sponsor Profumeria Lucia in Via Roma Atripalda. Il team atripaldese si appresta a vivere la sua 18ma annata a della propria storia proseguendo sul solco tracciato nel lontano 2002. Per la formazione della valle del sabato la stagione 2020 segnerà l’inizio di una nuova pagina della sua lunga storia. La squadra presieduta dal presidente Mario Vernacchio del vice Giuseppe Acone e del management Giuseppe Albanese si presenterà con un look del tutto rinnovato rappresentato da un cambio netto di colori: se fino alla scorsa stagione gli atleti Civitas erano vestiti con la classica maglia dominata dal verde con qualche spazio in grigio e bianco, da quest’anno passeranno ad un’esuberante divisa nera in stile galattico con rifiniture bianco che certamente garantirà un impatto elevato ai corridori della Civitas in mezzo al gruppo. Dunque, un team completamente rinnovato con l’ingresso del nuovo main sponsor “Profumeria Lucia” ad un organico formato da un giusto mix giovani e esperti . Sono diciotto gli atleti per il 2020 in gran parte riconfermato e l’innesto di qualche ritorno, cosi la rosa: Mario Vernacchio, Giuseppe Acone, Mimmo Papaleo, Adolfo Rodia, Giuseppe Albanese , Michele Venezia, Bruno Riccio , Giuseppe Carrino, Marco Rodia, Sordillo Fernando,Carmine Iantosca, Luigi De Pompa, Leonardo Picardi, Francesco Ricci, Giovanni D’Agostino , Luca Spiniello, Felice D’Alelio e il ritorno di Antonio Verrilli e Antonino Siconolfi. Dunque, ci sono tutti gli ingredienti per disputare una buona stagione agonistica, la 18ma consecutiva dalla fondazione nel 2002, nonostante c’è la consapevolezza che stiamo vivendo un momento molto particolare causa covid-19 , ma è proprio in questi momenti che noi Italiani tutti sappiamo reagire con maggiore tenacia, tenacia che non manca agli atleti del team A.S.Civitas-Profumeria Lucia, certi che tutti vogliamo ripartire per tornare alla tanto amata normalità.