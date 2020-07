Centrosinistra: prima un programma condiviso, poi la scelta del candidato sindaco

Si ripartirà da un programma comune, condiviso da tutte le forze del centrosinistra, e subito dopo sarà individuato un candidato sindaco della coalizione.

È in estrema sintesi, quanto emerso da un’assemblea promossa ad Avellino da Aldo Cennamo, coordinatore provinciale del Partito Democratico. La linea proposta dal PD e Sinistra Italiana, ha visto concordi i socialisti, che hanno convenuto sulla necessità di esprimere anzitutto un programma ampiamente condiviso dalla coalizione. Presenti per il PSI: Giuseppe Romano, Roberto Cardinale, Dino Moscatelli; per il PD, Giuseppe Ciasullo e Carmine Grasso; per Sinistra Italiana (SI), Floriana Mastandrea e Aleandro Longhi. Nell’incontro operativo previsto domenica mattina, alle 10, 30 presso l’hotel ristorante Incontro di Ariano Irpino, si entrerà nel vivo dei lavori e delle proposte. Si attende la partecipazione e il contributo di altre forze politiche di centrosinistra, che hanno dato la loro disponibilità a condividere il percorso, nonché di tutte quelle associazioni e rappresentanti della società civile, che vorranno lavorare in sinergia per risolvere le questioni poste con ancora maggior urgenza dalla crisi sociale ed economica, derivata dall’emergenza pandemia.