Centro Destra unito per vincere le prossime amministrative

Usciamo con mascherine guanti, ci disinfettiamo con gel igienizzanti, ma in tempi di coronavirus, come preservare e garantire la salubrità negli ambienti domestici e in quelli aperti al pubblico? È il tema che si affronterà in diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Non più Soli, oggi sabato, 30 maggio, alle 16,30. Parteciperanno: Maurizio Insana, autore, scrittore, ricercatore, Polo Innovazione Tecnologico Sanniotech, e Finlinea SpA; Pasqualino Molinario, Medico di Medicina d’urgenza e responsabile sanitario dell’Associazione di volontariato Panacea Onlus. Coordinerà i lavori, Michele (Elio) Paglialonga, consulente tecnico-scientifico e presidente dell’Associazione Non più Soli. Non mancate di seguire!