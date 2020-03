Caso sospetto di coronavirus-Chiuso d’urgenza il pronto soccorso dell’ospedale

Sospetto caso di coronavirus all’ospedale Frangipane di Ariano. Una paziente con sintomi da covid-19,non rispettando il protocollo, ha raggiunto il pronto soccorso, facendo scattare l’allerta e costringendo il personale in servizio a mettere in atto tutte le misure di sicurezza. Sull’accaduto, il servizio UOC emergenza territoriale, diretto dal dottore Gennaro Bellizz, ha emesso il seguente comunicato:”A seguito di un caso sospetto di coronavirus transitato per il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Ariano Irpino, in accordo con l’infettivologa di turno dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino Talamo e Morrone direttore dell’Uoc Sep dell’Asl di Avellino, si dispone la chiusura del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Ariano Irpino per il tempo necessario alla sanificazione di cui si darà successiva comunicazione”. Intanto la paziente è stata immediatamente trasferita al Moscati di Avellino da un’ambulanza del 118 e si è in attesa del responso del tampone.