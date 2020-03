Caso coronavirus ad Ariano – Aperta un’inchiesta per “Epidemia colposa”

Aperta un’inchiesta dalla procura di Benevento, su informativa dei carabinieri di Avellino, con l’ipotesi di epidemia colposa per il caso positivo di covid-19, registrato presso il nosocomio di Ariano nella giornata del 5 marzo. Il primo caso di coronavirus in irpinia, per le modalità con le quali è stato scoperto, ha attirato l’attenzione della Procura di Benevento su informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per le molteplici anomalie che hanno interessato tutta la vicenda. L’inchiesta è destinata ad allargarsi anche al secondo caso sospetto del 50enne di Ariano, anche lui transitato nel pronto soccorso, questa volta accompagnato direttamente da un’ambulanza del 118 e dagli operatori i quali non hanno rispettato le regole, procedendo con il ricovero del secondo paziente sospetto nei locali dell’ospedale.