Carmine Grasso (PD):”La prossima legge di bilancio del Governo elimina le risorse per il completamento della Lioni-Grottaminarda”

Il vice sindaco PD di Ariano Irpino manifesta la propria delusione per lo stralcio dalla prossima legge di bilancio della norma che proponeva di assegnare 36 milioni di euro di risorse per i lavori di completamento della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda. Il collegamento stradale è di vitale importanza per lo sviluppo delle zone interne e quanto mai indispensabile al completamento del vecchio ma sempre attuale progetto di collegamento del mar tirreno con l’adriatico.

Il vice sindaco Carmine Grasso ricorda che il primo stanziamento c’è stato alla fine del 2011 (reso operativo dal Cipe solo nel 2012). Come risulta dagli atti, il preliminare della strada era stato approvato dagli Assessori della Giunta Bassolino (Ennio Cascetta per i Trasporti ed Enzo De Luca per i Lavori Pubblici) nella primavera del 2006, con il via libera definitivo concordato col Governo nel 2008. Nel 2015 il progetto è stato ripreso dal Sottosegretario Graziano Delrio, poi nominato Ministro. Fino al 2006 la Lioni-Grottaminarda era solo una idea progettuale per ottenere un raccordo tra le autostrade tirrenica e adriatico-ionica e/o di una strada a scorrimento veloce che collegasse Contursi e Termoli passando per Ariano e Faeto. La strada ha una valenza strategica per le zone interne ed è ancora piu importante oggi che iniziano i lavori di costruzione della Stazione Hirpinia nella valle dell’Ufita in quanto sarebbe il vero completamento infrastrutturale che le aree interne aspettano da tanto. Invito tutte le amministrazioni e le parti politiche dei territori dell’ampio comprensorio a fare voti ed elaborare documenti di sollecito al governo per reintrodurre il finanziamento nella legge di bilancio.