Carmine Grasso ex Capogruppo PD:”Commissariare la Sanità in Irpinia”

Da Carmine Grasso ex Capogruppo PD, riceviamo e pubblichiamo:“Non va sottovalutata la situazione sanitaria quando una serie di eventi di non poco rilievo portano il Presidente della Regione Campania a decretare l’isolamento della città di Ariano Irpino facendola diventare zona rossa, il Direttore Sanitario del Sant’Ottone Frangipane a dimettersi, nel momento più difficile, e numerosi camici bianchi dello stesso Ospedale a scrivere una lettera aperta al Governatore De Luca. Il tutto con un Ospedale in condizioni precarie, con gravi carenze di personale, dove alcuni medici ed operatori sono positivi al test per il coronavirus, altri positivi ammalati e ricoverati ed altri ancora in quarantena (senza aver effettuato il test). Il Pronto soccorso chiuso per otto giorni e riaperto nelle stesse condizioni di partenza, reparto di medicina e di ostetricia e ginecologia chiusi, gli altri sotto organico e senza poter effettuare ricoveri in elezione e a stento garantire le urgenze. Per non parlare del 118 affidato quasi totalmente a Medici precari che vengono nominati di mese in mese e ad encomiabili associazioni di volontariato che quasi mai vengono forniti, come gli operatori ospedalieri, di adeguati dispositivi di protezione individuale. Non mi voglio dilungare sulle difficoltà dei distretti sanitari e della medicina di base. In una situazione epidemiologica cosi grave, dove si prevede a breve un picco di infezioni, non si può rinunciare a dare a decine di migliaia di assistiti della nostra Irpinia un’efficiente prevenzione ed una efficace assistenza sanitaria. Si tratta di nominare un commissario che possa, grazie ai poteri straordinari ed alle capacità e conoscenze adeguate, riportare una situazione sanitaria che garantisca operatori e cittadini. Non si può nella nostra provincia rinunciare ad una struttura ospedaliera cosi importante come quella di Ariano Irpino in un momento cosi importante per l’assistenza sanitaria dove sono indispensabili ancora più posti letto e molti più posti di terapia intensiva”.