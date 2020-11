Bonus internet e pc, da oggi è possibile fare richiesta

Da oggi, lunedì 9 novembre è possibile richiedere il bonus per pc e tablet. Il bonus prevede un voucher fino a 500 euro per avere connessione veloce a internet e per dotarsi di un tablet o pc. Potranno richiederlo coloro che hanno un Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 20.000 euro.

Tale bonus è solo il primo tassello di un più ampio progetto che coinvolgerà anche le famiglie con reddito Isee inferiore a 50.000 euro e le micro, piccole e medie imprese.

Il voucher potrà essere utilizzato per acquistare servizi di connessione internet veloce (dai 200 ai 400 euro) e dispositivi tablet e pc (dai 100 ai 300 euro) direttamente dagli operatori accreditati sul sito Infratel Italia, l’ente incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico per la gestione dell’incentivo.

Sul sito di Infratel è già possibile consultare la lista completa degli operatori ai quali sarà possibile richiedere il bonus consegnando il modulo compilato.

Ecco l’elenco degli operatori che si sono già accreditati sulla piattaforma di Infratel Italia:

Ax3 holding s.r.l.



Bbbell s.p.a.



Caligiuri Roberto



Cilento tlc srls



Fastnet – s.p.a.



Fly network srl



Global com Basilicata s.r.l.



Heronet srls



Informatica system s.r.l.



Intercom srl



Interfibra s.r.l.



Isiline srl



Macrotel Italia srl



Medi@net srl



Mediatelco srl



Nexim italia srl



Noinet s.c.r.l.



Sicilink s.r.l.s.



Sinergia Telecomunication srl



Speednet srl



Springo srl



Techdigital di Angelastri Giuseppe



Telecom Italia spa



Tiscali Italia s.p.a.

Anche altre grandi aziende hanno attrezzato una pagina dedicata al bonus internet e pc, come Vodafone e WindTre.