Assunzioni a tempo determinato alla Comunità Montana dell’Ufita

No Banner to display

Con delibera di Giunta n. 116 del 19.11.2019 e pubblicata sull’albo dell’Ente in data 13.01.2020, la Comunità Montana dell’Ufita ha previsto assunzioni a tempo determinato per 4 laureati e 2 diplomati. In particolare le figure professionali ricercate dall’Ente sono per i quattro laureati un posto in Architettura da destinare alla direzione dell’Area Lavori Pubblici, un posto in Giurisprudenza da destinare alla direzione dell’Area Affari Generali, del Personale e del Contenzioso, un posto in Economia da destinare alla collaborazione nell’Area Economico – Finanziaria e un posto in Economia Aziendale da destinare alla direzione del Servizio Amministrativo – Contabile della Forestazione. Mentre per i due posti da diplomati uno Ragioniere da destinare alla gestione della contabilità e dei rapporti con gli enti previdenziali e un diplomato Geometra da destinare alla progettazione e alla direzione dei lavori di Forestazione. La Comunità Montana dell’Ufita assume a tempo determinato mediante contratti della durata di un anno con la possibilità di proroga per ulteriori dodici mesi. Con la delibera n. 116 del 19-11-2019 è stata incaricata l’unità organizzativa Urbanistica e Forestazione di individuare idonea agenzia con cui sottoscrivere il contratto di somministrazione. La delibera è stata adottata nel mese di novembre, ma è stata pubblicata soltanto il 13 gennaio di quest’anno. Il procedimento, quindi, si ritiene in pieno svolgimento.