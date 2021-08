Ariano Rugby:”Non parteciperemo alla settimana dello sport”

Ci accingiamo ad organizzare la sesta edizione della nostra manifestazione “di punta”, ENTRA NELLA MISCHIA. Quest’anno dopo un anno di distanza volevamo festeggiare “alla grande” il nuovo anno sportivo, durante la kermesse La Settimana Dello Sport organizzata dal Comune di Ariano Irpino per promuovere tutto (o forse no) lo sport arianese. Ma ahinoi oggi la battuta di arresto: il Mennea è impraticabile, su quel campo NOI non possiamo giocare. Negli anni le motivazioni più variopinte: da prato inglese a prato solo per abbellire la pista circostante, dall’erba troppo nuova per rovinarla con i tacchetti a è troppo rovinata per giocarci, bisogna aspettare. Cosa poi? È un mistero. Considerando che è predisposto per giocarci a rugby e che è stato calpestato da rugbysti poche volte ma da palchi, cavalli, giocolieri, trampoli, automobili, il mistero si infittisce ancora di più. E così, dopo 6 lunghi anni siamo punto e a capo. Ora l’Ariano Rugby dice basta. Le varie Amministrazioni hanno dimostrato solo il loro disinteresse (se non in campagna elettorale!) verso lo sport e le Associazioni sportive “minori”. Approssimazione, incapacità decisionale, ignoranza della materia, poca competenza, poca conoscenza delle strutture sportive, bugie, giochi politici, raccomandazioni, troppi sacrifici se non sei amico di…

Oggi 6 agosto 2021 siamo troppo arrabbiati e delusi, abbiamo accettato le porte in faccia, le risatine degli uffici preposti, le critiche per uno sport che non ha 200 tesserati e allora non conta. Abbiamo taciuto e sopportato fin troppo e tutti hanno approfittato della nostra educazione e della nostra pazienza.

Ci dispiace dunque prendere atto che noi NON parteciperemo alla settimana dello sport.

Per qualsiasi chiarimento i nostri numeri li sapete.

Buona estate arianese a tutti.