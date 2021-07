ARIANO IRPINO SUMMIT GIOVANI – TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA

Ad Ariano Irpino lunedì 12 luglio 2021 alle ore 18.00, presso il Palazzetto dello Sport in località Piano di Zona l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative inerenti le politiche sociali e giovanili, inviterà i giovani e tutti gli attori sociali della comunità ad un incontro tematico per offrire un’occasione di confronto, ascolto e dialogo, riguardo al tema: bisogni, fermenti, sogni, speranze delle nuove generazioni in tempo di Covid-19.

Un momento di riflessione sui metodi e gli strumenti, sperimentali ed innovativi, per offrire risposte ai bisogni di informazione e conoscenza per i giovani e sui giovani, aprendo la strada a innovativi scenari di reti per la progettazione integrata tra attori istituzionali, giovani e soggetti attivi dei contesti locali.