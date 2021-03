Ariano Irpino organizza “Pasquetta insieme”: eventi in streaming dalla pagina facebook del Comune

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, nell’ambito delle azioni inerenti alle politiche culturali, dello spettacolo, per la promozione del territorio e valorizzazione delle tradizioni, presenta l’evento: “Ariano live #Pasquetta2021”.

Sulla pagina Facebook del Comune di Ariano Irpino il giorno di Pasquetta, lunedì 5 aprile, si potrà assistere al primo evento in streaming. “A ricordarci che Ariano non si ferma, e non si è mai fermata”.

L’iniziativa si svolgerà in modalità on line, sarà presentata una scaletta di esibizioni in streaming, un vero e proprio palinsesto che vedrà avvicendarsi artisti di ogni genere uniti dallo stesso fine: non rinunciare allo stare insieme, Arianoc’è.

Grazie anche alle nuove tecnologie e strumenti di comunicazione nell’ultimo anno abbiamo potuto sentirci più vicini e, sebbene la distanza, una Comunità sempre pronta a reagire.

A Pasquetta “restiamo insieme”: ognuno dalle proprie case potrà contribuire a rendere questo giorno uno spazio dicondivisione e partecipazione, trasformando la pagina del Comune in un canale di diffusione di arte, cultura, musica e saperi.

Attraverso la valorizzazione dell’arte e dei tanti talenti dei nostri concittadini, vicini e lontani, e l’incentivazione dellafruizione turistica digitale e da remoto, anche in un periodo gravato dal perdurare dell’emergenza Covid-19, in una logica di cittadinanza attiva e partecipazione,l’Amministrazione Comunale intende promuovere la cultura e le eccellenze del territorio, oggi come domani.

Buona Pasqua a tutti,

“Arianolive” #Pasquetta2021.