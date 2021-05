Ariano aderisce alle celebrazioni della Giornata Mondiale della Croce e Mezzaluna Rossa

Il sindaco Enrico Franza, ha ricevuto in consegna dal locale comitato della CRI la bandiera dell’associazione Croce Rossa, esposta all’esterno della sede municipale.

Anche il Palazzo di Città si colorerà di rosso “per ricordare – sottolinea Enrico Franza – passione, entusiasmo e professionalità dei dipendenti e dei volontari che ogni giorno si prodigano incondizionatamente per le nostre comunità.

La Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno,- continua il Sindaco-, quest’anno non potrà essere una festa, ma la celebrazione dell’enorme sforzo dei volontari della Croce Rossa Italiana, tanto in prima linea nella lotta alla pandemia quanto in tutte le altre attività che hanno continuato a portare avanti, senza sosta.

“#Inarrestabili”, è l’hashtag che sta accompagnando le celebrazioni in onore di questo giorno ed è inarrestabile l’operato della Croce Rossa, riuscendo ad essere come sempre “ovunque per chiunque”.

Quest’anno la Croce Rossa Italiana ha deciso di celebrarla con un’iniziativa promossa in collaborazione con Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che ha invitato le amministrazioni locali a esporre fuori dai palazzi comunali la bandiera storica della Croce Rossa nella settimana che va dal 2 al 9 maggio 2021 e di illuminare di color rosso un monumento la sera dell’8 maggio 2021. Proprio per ricordare il ruolo determinante dei volontari della Croce Rossa Italiana, manifestare il proprio apprezzamento e ringraziare quanti si sono spesi per il bene della comunità all’interno di questa organizzazione, l’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino ha voluto aderire all’iniziativa.

