Angelo Frieri non ce l’ha fatta. Morto il direttore sanitario del Frangipane

Non ce l’ha fatta il direttore sanitario del Frangipane, Angelo Frieri. E’ deceduto in queste ore al Moscati di Avellino dove era stato ricoverato in condizioni disperate nel reparto di rianimazione, dopo aver accusato un malore nella sua abitazione di Avellino. Ricordiamo che Frieri, settant’anni, ha cominciato a guidare il “Frangipane” poco meno di un anno fa, nel pieno dell’emergenza Covid e nei mesi scorsi, aveva contribuito all’ampliamento del “Criscuoli” del quale era anche direttore sanitario. La redazione di AN24 porge le condoglianze alla famiglie, in questo triste momento.