Amministrative ad Ariano – Una nota di chiarezza dalla famiglia di Franco Lo Conte

In momento storico complesso in cui tanti sono gli interrogativi e le divisioni, i Collegi dei Geometri e

Geometri Laureati campani, di concerto tra di loro, riprogrammano le proprie attività nel solco della logica del “formarsi per saper fare meglio e poter fare di più” creando opportunità formative accessibili e possibilmente gratuite. Promotori di questa forte spinta alla condivisione e formazione sono i rispettivi Presidenti che in sinergia tra loro, in modalità on-line, offrono con fruizione totalmente gratuita un corso di aggiornamento aperto a 3000 iscritti che ha come tema cardine gli incentivi fiscali che possono essere riconosciuti dal Governo ai fini del risanamento delle facciate dei fabbricati condominiali e del loro efficientamento energetico. Il corso sarà articolato in cinque incontri pomeridiani, che, con avvio venerdì 19, proseguirà nei giorni 22, 24 giugno e 01 luglio per terminare il giorno 8 luglio 2020. Ai partecipanti verranno riconosciuti 16 crediti formativi professionali. Gli argomenti andranno dalla disamina dell’ecobonus e degli incentivi fiscali previsti per i proprietari di alloggi, alle metodologie di risanamento delle facciate eseguite in sicurezza, conservando eventuali caratteristiche di pregio ma migliorandone la prestazione energetica. Gli incontri programmati si svolgeranno in videoconferenza su piattaforma digitale, modalità a distanza necessaria, che in questi mesi di lockdown è divenuta regola, che ora continua e si amplifica per tornare, si spera presto, ad una realtà migliorata e non solo “aumentata”.

Firmato dai Presidenti dei Collegi Campani

per il Collegio di Napoli ………. geom. Maurizio CARLINO

per il Collegio di Avellino …….. geom. Antonio SANTOSUOSSO

per il Collegio di Benevento …. geom. Giampaolo BIELE

per il Collegio di Caserta …….. geom. Aniello DELLA VALLE

per il Collegio di Salerno …….. geom. Alberto VENOSA