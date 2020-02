Allerta Meteo in Irpinia da oggi fino a giovedì

Allerta meteo su tutta la Campania e sopratutto in Irpinia a partire da questo pomeriggio alle 16,00 e fino giovedì 6 febbraio, sono previste forti raffiche di vento e nevicate intorno agli 800/1000 metri. Sono attesi dai 10 ai 30 centimetri di neve. I sindaci, soprattutto quelli in Alta Irpinia, oggi valuteranno il da farsi in base agli ultimi bollettini della Protezione Civile che già ieri aveva avvisato le autorità competenti dell’arrivo di forti raffiche di vento, e di possibili nevicate.