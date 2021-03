Ad Ariano Irpino domani riapre il mercato settimanale ortofrutticolo sul parcheggio Calvario

Il Sindaco di Ariano Irpino, con Ordinanza n. 17 del 30.3.2021 ha disposto, a partire da domani mercoledì 31 marzo 2021, la ripresa del mercato su Piazza Enea Franza (Parcheggio Calvario),dalle ore 7:00 alle ore 13:00, limitatamente alla vendita dei soli prodotti ortofrutticoli e dei generi alimentari.

La riapertura è stata possibile in quanto l’area adibita allo svolgimento del mercato orto-frutticolo (P.zza Enea Franza) presenta caratteristiche tali da poter consentire un corretto contingentamento degli accessi e del deflusso degli avventori (per un massimo di venti persone per volta), attraverso percorsi separati finalizzati ad evitare assembramento di persone ed assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalle Misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.